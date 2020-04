Ghirelli: «Situazione peggiore dopo che ci siamo fermati. Settembre? Discorso diverso»

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di tv7 Triveneta per parlare dell’eventuale ripresa della Serie C

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di tv7 Triveneta per parlare dell’eventuale ripresa della Serie C. Ecco le sue parole riportate da TuttoMercatoWeb:

«Ho fermato per primo il calcio il 21 febbraio e sarei impazzito se in una situazione peggiore di allora mi mettessi a farlo ripartire. Se invece si parla di settembre il discorso è diverso. Come Serie C abbiamo una linea precisa e mi sono battuto fino all’ultima giornata del Girone C affinché non si giocasse senza pubblico perché per me senza tifosi il calcio non esiste».