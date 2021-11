Ghoulam: «Ho preso tanto tempo per tornare ed essere al 100%. Su Koulibaly e Spalletti...»

Faouzi Gholuam ha parlato in una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: queste le parole del terzino

Faouzi Ghoulam ha parlato in una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le parole del terzino riportate da Tuttonapoli.net.

RECUPERO – «Questa volta ho preso tanto tempo per tornare ed essere al 100%. Già da tempo sto bene, ora mi manca la competizione e il ritmo partita».

STADIO MARADONA – «E’ stato come un figlio che torna a casa dopo tanto tempo che non c’è stato. E’ stata un’emozione importante, per me e per la mia famiglia, oltre che un riconoscimento per il mio sudore, per quello che ho fatto per la squadra e per il mio rapporto con la città».

SPALLETTI – «E’ molto importante, soprattutto con un allenatore di spessore internazionale come lui. Se mi dà fiducia vuol dire che sul campo reagisco bene in allenamento, quindi è tanta roba».

CALCIO DI SPALLETTI – «E’ un allenatore importante, che chiede tanto ai calciatori. Cerca di ascoltare chi è qui da più tempo, sia tatticamente che a livello di gruppo. Ci lascia tanta libertà. Ma quando le cose non vanno molto bene non molla niente. Dobbiamo essere al 100%. Per noi è importante, sappiamo che se non siamo al 100% diventa dura per noi».

KOULIBALY – «Con lui è molto facile. Quando ti ritrovi un uomo così puoi solo migliorare dal punto di vista umano. E’ una persona speciale, lo sappiamo tutti, tifosi compresi. E’ un onore essere con lui, per me è un fratello. Non ho tanto da dire perché io e lui già sappiamo».