Giaccherini, l’agente attacca Ventura: «Pellissier ha ragione, non allenerà più»

L’agente di Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi, ha parlato dell’addio di Ventura e dell’arrivo di Ancelotti a Napoli

Tra presente e passato. Furio Valcareggi, agente fra gli altri di Emanuele Giaccherini, ha commentato a Marte Sport Live su Radio Marte l’avvicendamento in panchina a Verona, sponda Chievo. I clivensi hanno detto addio a Ventura e hanno abbracciato, per la terza volta, Mimmo Di Carlo. Questo il commento del procuratore: «Ha ragione Pellissier ad attaccare Ventura. Quello che ha fatto l’allenatore non era mai successo prima e credo che dopo questo, avrà finito di allenare. Aveva accettato la sfida e una volta accettata non puoi tirarti indietro. Mi incuriosisce però il discorso fatto dal tecnico ossia il piano diverso della società e di Ventura di salvare il Chievo».

Valcareggi ha parlato anche dell’ex club di Giac, ovvero il Napoli. Il giocatore è stato ‘costretto’ a lasciare gli azzurri per l’intransigenza di Maurizio Sarri, allenatore che adoperava poco il turnover. Ecco le sue parole: «Se Ancelotti fosse arrivato prima al Napoli ora saremmo qui a ridere insieme in azzurro. Dispiace, anche per la carriera di Giaccherini. Noi però guardiamo avanti, non pensiamo a quello che è successo. Questo è il calcio, va bene così».