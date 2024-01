Genoa, Gilardino: «Rigore? Ci sono delle regole...»

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta con la Salernitana

PAROLE – «Pesano tanto ed è merito del gruppo per la passione che ci mettono nel venire in campo anche in condizioni difficili. Stiamo costruendo un Dna importante. Questa squadra ha la volontà di vivere le dinamiche del gruppo e coltiviamo questa cosa ogni giorno, oltre alla bravura dei singoli. Sono felice per i ragazzi perché ci tenevamo a fare una grande partita. Non era semplice perché nelle ultime gare loro avevano fatto bene (contro Juve e Napoli). Rigore? Ci sono delle regole nello spogliatoio e Gudmundsson doveva tirarlo. A fine partita sono andato da Mateo Retegui, è importante per noi e deve pensare per la squadra. Infortuni? Sono situazioni che si verificano e dispiace, settimana paradossale per questo motivo. Ci siamo allenati con tantissimi ragazzi della Primavera. Mercato? Ci siamo confrontati con il direttore dopo le mie parole di ieri, ma io cerco di fare il bene della squadra. Ci dovremo inventare cose nuove per la gara con il Lecce, per noi allenatori è come uno stimolo»