Alberto Gilardino potrebbe accasarsi alla Ternana in caso di ripescaggio del club umbro in Serie B: su di lui c’è anche l’interesse del Monza

Aumentano le voci di calciomercato su Alberto Gilardino. L’ex attaccante del Milan, di recente accostato al Monza (club vicino alla firma di Berlusconi e Galliani per l’acquisizione), finisce anche nel mirino della Ternana. Attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza allo Spezia in Serie B, il giocatore classe 1982, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe accasarsi al club umbro: l’operazione, però, passa dall’eventuale ripescaggio della squadra nella serie cadetta, decisione attesa oggi dal Collegio di Garanzia del CONI.