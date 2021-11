Napoli Lazio, Giordano: «Diego amico fraterno. Scudetto? Azzurri favoriti»

Le parole di Bruno Giordano a Il Messaggero che ha parlato della sfida fra Napoli e Lazio: Maradona, scudetto e partita. Le sue parole

Bruno Giordano, storico doppio ex di Napoli e Lazio, ha parlato a Il Messaggero in vista della sfida di questa sera. Dall’affetto per Maradona, passando per la sfida scudetto. Ecco le sue parole:

MARADONA – «È dentro il mio cuore e ci resterà per sempre. E’ stato bellissimo vedere l’affetto che ancora nutre la gente per Diego. Sono arrivate tantissime persone dall’Argentina. Era immenso e per me era un amico fraterno. Ne parlano in tanti, ma dovrebbero tacere. Sembra sia successo ieri, al triste annuncio mi è crollato il mondo addosso. Ora però è bello celebrarlo e ricordarlo.»

SCUDETTO – «Napoli favorito allo scudetto insieme al Milan. Per ora le due squadre che hanno fatto meglio in campionato.»

NAPOLI-LAZIO – «Al Napoli peseranno le assenze di Osimhen e Anguissa. La Lazio avrà un grosso vantaggio. Impossibile fare pronostici sulla partita. Dico che vincerà chi giocherà meglio.»