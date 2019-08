Girone D Champions League: la Juve ritrova sulla sua strada l’Atletico Madrid, ci sono anche Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca

Sarà ancora Juve contro Atletico Madrid. Questa volta in palio non ci sarà l’accesso ai quarti di finale, quelli conquistati in primavera da Cristiano Ronaldo trascinando i suoi con una tripletta, ma una doppia sfida nella fase a gironi della Champions League.

In un raggruppamento che proporrà anche l’insidia tedesca del Bayer Leverkusen, uscito dalla terza fascia. A completare il quadro, i russi della Lokomotiv Mosca.