Giudice interista dal cuore d’oro: concede una deroga ad un sorvegliato per vedere Juve-Ajax

Un giudice interista ha concesso la deroga ad un sorvegliato per assistere al ritorno dei quarti di finale della Juve contro l’Ajax

A.U, è un grande tifoso della Juventus ed è condannato a restare in casa dalle ore 22 alle ore 7 di ogni notte come misura di prevenzione dopo i reati commessi in passato. Il sorvegliato ha chiesto e ottenuto al giudice Fabio Roia, di dichiarata fede interista, di potersi recare al bar lo scorso mercoledì per vedere la partita dei bianconeri contro l’Ajax, ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Eccezione concessa, come racconta Il Giorno, che nell’edizione odierna ha illustrato la storia di sport e, in qualche modo, compassione tra il giudice e il sorvegliato che però sarà tornato a casa con l’amaro in bocca vista l’eliminazione dalla Champions League da parte dei bianconeri.