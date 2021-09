Giudice Sportivo Serie A, 10mila euro di multa al Verona. Due squalificati

In attesa della conclusione della quinta giornata di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo: tutti i dettagli

In attesa della conclusione della quinta giornata di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Multa per di 10mila euro al Verona per avere, i suoi sostenitori, intonato cori discriminatori nei confronti dei tifosi della Salernitana.

Un turno di squalifica a Nico Gonzalez della Fiorentina, espulso contro l’Inter per eccessive proteste, al pari di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna.