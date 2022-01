ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giudice Sportivo Serie A: multate Verona e Genoa. Tutti gli squalificati della 21esima giornata del massimo campionato

Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato in merito alla 21esima giornata di Serie A:

“Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società Genoa, Milan e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 1° ed al 10° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti sul terreno di giuoco in direzione dei giocatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

ILIC Ivan (Hellas Verona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quarta sanzione); per avere inoltre, al 43° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un applauso irridente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE LIGT Matthijs (Juventus): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.

SVOBODA Michael (Venezia): Commetteva fallo di mano interrompendo la chiara occasione di segnare una rete.

VITI Mattia (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERARDI Domenico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CHABOT Julian (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CRISTANTE Bryan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GYOMBER Norbert (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

IBANEZ DA SILVA Roger (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TONALI Sandro (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).