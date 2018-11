Cagliari, Giulini rivela: «Ko Castro? A gennaio faremo mercato»

Le parole di Giulini, presidente del Cagliari, ai microfoni di Sky dopo lo 0-0 contro il Torino nel monday night di Serie A

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro il Torino: «Tutto esaurito alla Sardegna Arena nonostante il vento e il freddo, questo ci dà ancora più voglia di concentrarci in ogni partita per ripagare i nostri tifosi. Abbiamo fatto una partita di grande volontà e siamo riusciti ad ottenere un punto importante contro una squadra come il Torino. Assenza di Castro? Già da domani avremo la riunione con il mister e con il direttore, a gennaio faremo mercato ma adesso prepariamoci alla gara di domenica contro il Frosinone. Queste sono le partite da vincere per chiudere il discorso salvezza, prepariamoci ad un’altra settimana di passione in vista della sfida di domenica».

Prosegue e conclude il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, dopo lo 0-0 odierno contro il Torino: «Oggi abbiamo affrontato un Torino che è una squadra costruita per andarci in Europa League. Purtroppo la gara di oggi è stata anche molto condizionata dai fattori atmosferici e dal vento che ha impedito il palleggio. La cosa che mi fa più felice è non aver ancora perso in casa, questo sta diventando il nostro fortino in campionato. I ragazzi hanno ancora grossi margini di miglioramento e lo sanno benissimo».