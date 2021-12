Globe Soccer Awards: Kylian Mbappé miglior giocatore del 2021

Vittoria per l’attaccante francese Kylian Mbappé ai Globe Soccer Awards: è lui il miglior giocatore dell’anno

C’è gloria anche per Kylian Mbappé, campione della Francia e del PSG. Il calciatore francese ha ricevuto il premio come miglior giocatore del 2021 ai Globe Soccer Awards in corso di svolgimento a Dubai.

Un’annata importante per il giocatore che ha dichiarato di voler scrivere la storia del calcio. In questa frase sicuramente c’è tanto di Mbappé.