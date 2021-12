Globe Soccer Awards: a Gigio Donnarumma il miglior portiere dell’anno

Al portiere italiano Gigio Donnarumma il premio come miglior portiere dell’anno ai Globe Soccer Awards 2021

I Globe Soccer Awards si tingono di azzurro. Dopo il premio per il difensore Leonardo Bonucci, anche un premio per un’altra roccia difensiva, Gigio Donnarumma. Al portiere ex Milan, ora al PSG, è andato il premio come miglior portiere dell’anno.

Donnarumma è stato decisivo nella vittoria dell’Italia agli Europei, grazie alle sue parate ai calci di rigore e durante le gare.