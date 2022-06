Gnonto, parla l’agente: «Si sono aperte opportunità all’estero»

L’agente di Gnonto ha parlato del futuro del baby attaccante dell’Italia e delle opportunità che si sono aperte

Claudio Vigorelli, agente di Willy Gnonto, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del futuro del baby attaccante dell’Italia.

LE PAROLE – «È un ragazzo genuino. Viene da una famiglia di origini ivoriane cha ha fatto tanti sacrifici per farlo emergere. Con il successo improvviso non si è montato la testa, tiene i piedi ben piantati per terra. Sa che questo è solo al primo step e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Questa finestra di mercato gli ha già aperto diverse opportunità, soprattutto all’estero».