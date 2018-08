Godin ha rifiutato un’offerta da 9 milioni netti del Manchester United per giocare in casa la finale di Champions del 2019 con l’Atletico Madrid

In un calcio ormai sempre più dominato dal “vil denaro” c’è ancora chi prova un amore incondizionato per la maglia che indossa. E’ il caso di Diego Godin, difensore dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, il capitano dei Colchoneros avrebbe rifiutato un’offerta da 9 milioni di euro netti a stagione da parte del Manchester United. L’obiettivo dell’uruguayano è quello di giocare con l’Atletico Madrid la finale di Champions League del 2019 che si terrà in casa allo stadio Wanda Metropolitano. Anche Antoine Griezman avrebbe rifiutato di trasferirsi al Barcellona, nonostante un ingaggio più elevato, per lo stesso motivo.

La Juventus era una delle squadre più interessate a strappare il difensore all’Atletico Madrid ma in questo caso dovrà farsene una ragione, il cuore ha vinto su tutto. I bianconeri comunque lavora su altri obiettivi di mercato. Per il centrocampo si pensa che Thiago Alcantara possa essere la migliore alternativa in caso di mancato arrivo di Paul Pogba.