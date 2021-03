Il ct Fernando Santos e Cristiano Ronaldo hanno commentato la mancata convalida di un gol nel finale del match tra Serbia e Portogallo: le loro parole

FERNANDO SANTOS – «La palla era più di mezzo metro dentro la porta, anche se questo non elimina quello che abbiamo fatto meno bene. Ma in una partita di questo livello non è possibile non convalidare un gol come questo».

CRISTIANO RONALDO – «Essere capitano della Nazionale del Portogallo è uno dei più grandi privilegi e orgogli della mia vita. Do e darò sempre tutto per il mio Paese, questo non cambierò mai. Ma ci sono momenti difficili a gestire, soprattutto quando sentiamo che un’intera Nazione viene danneggiata. Alziamo la testa e affrontiamo la prossima sfida. Forza Portogallo».