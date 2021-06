Gol Pessina in Italia Galles: tocco che non lascia scampo a Ward – VIDEO

Matteo Pessina bagna il suo esordio da titolare ad Euro 2020 con il gol contro il Galles: paga la scelta di Mancini – VIDEO

Matteo Pessina sblocca la gara dell’Olimpico. Da una punizione concessa per fallo su Verratti arriva il vantaggio azzurro contro il Galles: è lo stesso ex Pescara che si incarica della battuta e pesca Pessina in area che con un tocco al volo batte Ward.

Gol che ha una storia particolare con Pessina escluso inzialmente da Euro 2020 ma poi reintegrato per l’infortunio di Sensi.