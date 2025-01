Gollini Roma, fumata bianca per il portiere dell’Atalanta. Ecco tutti i dettagli sul nuovo estremo difensore giallorosso

Gollini Roma, il portiere dell’Atalanta (in prestito al Genoa) verrà ceduto a titolo definitivo ai giallorossi. Affare praticamente fatto

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Pierluigi Gollini diventerà un nuovo portiere della Roma a titolo definitivo dall’Atalanta. Ecco la situazione.

LA SITUAZIONE – Pierluigi Gollini sta per diventare un nuovo giocatore della Roma. Il portiere rientrerà all’Atalanta dal prestito al Genoa e verrà ceduto ai giallorossi a titolo definitivo per una cifra attorno al milione di euro. Per lui contratto fino al 2027.