Golovin, grande obiettivo della Juventus sul mercato, ha la testa soltanto al Mondiale

Si chiama Aleksandr Sergeevic Golovin, ha 22 anni e si è preso la scena nella giornata inaugurale del Mondiale in Russia. 2 assist e 1 gol il suo bottino personale nella partita tra la nazionale sovietica e l’Arabia Saudita. Il comune denominatore è il destro a giro del giovane talento russo: cross morbido o sciabolata profonda in occasione dei passaggi vincenti, calcio a giro sulla barriera nel caso del gol su punizione che ha fissato il punteggio sul 5-0 a favore dei padroni di casa.

Normale, quindi, che il suo nome sia finito sui taccuini dei top club europei, Juventus in primis. L’amministratore delegato del club bianconero, Giuseppe Marotta, non ha fatto mistero che la trattativa ci sia e sia a buon punto, ma Golovin, per ora, vuole soltanto pensare alle sfide mondiali che lo attendono con la sua Russia. Prova ne è quanto accaduto nel post-partita. Manco a dirlo, Aleksandr è uno dei calciatori russi più ricercati dai media e quanto accade è alquanto singolare. Un giornalista in studio gli chiede se va alla Juventus, o in alternativa al Milan, e Golovin risponde togliendosi l’auricolare e andando via. Un dribbling in piena regola.