Gomez a fine primo tempo: «Dobbiamo chiudere la partita»

Papu Gomez parla a fine primo tempo: «Siamo andati a un ritmo altissimo, adesso dobbiamo provare a chiudere la partita»

Al termine della prima frazione di gioco, Papu Gomez ha commentato i 45 iniziali della gara contro il Milan. Queste le sue parole a Dazn:

«Siamo andati a un ritmo altissimo, ma ci sono stati 10 minuti in cui l’abbiamo perso e dobbiamo cercare di chiudere la partita. Quando non abbiamo una punta vera la nostra idea è di stare in mezzo tra il terzino e il centrale per poi girarci e far male».