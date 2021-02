Udinese, Gotti: «Vittoria in emergenza. Nestorovski sembra un Primavera»

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni del tecnico dei friulani

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Fiorentina.

LA GARA – «Vittoria arrivata in emergenza, avevamo tante assenze e poche alternative. Ringrazio due giocatori che sono scesi in campo in condizioni precarie, ma non dico chi sono. La gara ha rispecchiato queste mentalità, non volevamo concedere nulla a una Fiorentina forte».

NESTOROVSKI – «Oggi abbiamo dimostrato grande solidità e non volevamo concedere nulla. Nestorovski ha avuto poche possibilità, ma continua ad allenarsi con l’entusiasmo di un ragazzo della Primavera e non del trentenne: se lo merita. Ho trovato un professionista».