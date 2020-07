Gotti: «I miei ragazzi sono in difficoltà, parecchi giocatori con le stampelle»

Gotti ha commentato in conferenza stampa la sconfitta in rimonta subita dalla sua Udinese contro il Lecce che inguaia il Genoa

TANTE OCCASIONI- «Nel primo tempo alcune occasioni meritavano miglior sorte, poi dopo il nostro vantaggio il Lecce è rientrato in gara grazie ad un rigore ingenuo. Tanti giocatori non avevano cambi, dispiace molto per il nostro pubblico perchè ci eravamo dati il compito di fare più punti possibili. Ma i miei ragazzi sono in difficoltà, ho visto parecchi giocatori con le stampelle e non hanno possibilità di essere sostituiti. In realtà anche per gran parte del secondo tempo abbiamo avuto possibilità per vincere la gara. Ma eravamo solo dodici e senza energie a disposizione, oltre che senza cambi».