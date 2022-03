Gotze sul futuro: «Mi piacerebbe giocare in Serie A». Le parole dell’ex centrocampista del Borussia Dortmund

Mario Gotze in scadenza con il PSV nel 2024, in un’intervista a Sports Illustrated ha fatto il punto sul suo futuro:

«Come calciatore la persona più importante nel calcio è il tecnico. E non è un segreto che Roger Schmidt (che lascerà il club in estate, ndr) abbia avuto un ruolo importante nella mia avventura ad Eindhoven. Obiettivi? La mia missione è stata quella di vincere la Champions League. Per questo motivo vorrei giocare ai massimi livelli. Mi piacerebbe la Serie A o la Liga. Ma anche la Premier League che è un campionato equilibrato e molto competitivo. Un ritorno in Bundesliga? Potrebbe succedere, ma non è una cosa che deve capitare per forza. Quali allenatori mi piacciono in Germania? Nagelsmann, ma anche Tedesco è un tecnico molto interessante con grande potenziale. Soprattutto adesso che è al Lipsia»