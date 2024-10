Massimo Gramellini: «Il caso di Michael Liguori del Padova, continua a giocare nonostante una condanna per stupro. Ho una domanda da fare…»

Le parole di Gramellini sulla vicenda di Michael Liguori: condannato per stupro in primo grado, ma in campo nel week end in Serie C con il Padova

Massimo Gramellini dedica il suo quotidiano pezzo in prima pagina a una vicenda riguardante un giocatore del Padova, ponendosi e ponendo a tutti una domanda importante. Ecco la prima parte dell’articolo:

«Il centravanti del Padova Michael Liguori, condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi per stupro, lo scorso week-end era regolarmente in campo. Il suo club ha deciso di aspettare la sentenza definitiva, contando sul pieno appoggio del tifo organizzato maschile e sulla neutralità di quello femminile, una cui rappresentante ha dichiarato: «Non lo sosteniamo né lo demonizziamo». Inevitabile chiedersi: ma questi ammirevoli scrupoli costituzionali sarebbero stati espressi anche se Liguori fosse stato il centravanti di una squadra avversaria? Perché l’impressione è che non vada proprio così. E mica solo nel calcio».