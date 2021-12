Gravillon passa al Reims: ecco quanto incasserà l’Inter

Inter, Gravillon è tutto del Reims: scattato l’obbligo di riscatto per il calciatore francese che sta trovando spazio in Ligue 1

Andrew Gravillon non è più un giocatore dell’Inter, adesso è anche ufficiale. Il calciatore classe 1998 aveva lasciato Milano in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni in caso di raggiungimento delle 17 presenze.

Una condizione raggiunta e soddisfatta pienamente poco prima della sosta natalizia nella gara contro l’Olympique Marsiglia. Il difensore proseguirà così la propria carriera in Ligue 1.