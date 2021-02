Gravina annuncia: «Stiamo per firmare un nuovo progetto»

Gabriele Gravina nel corso dell’assemblea della FIGC. Ecco le parole dei dirigente sportivo ai colleghi in assemblea

«Avviamo un protocollo per il calcio sociale e siamo pronti ad esportare un modello condiviso con il settore giovanile scolastico o a livello nazionale. Il protocollo è pronto, volevamo firmarlo, manca solo la penna. È un progetto che darei già per firmato e pronto per essere applicato a livello nazionale».