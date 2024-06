Gravina CARICA L'ITALIA in vista dell'inizio dell'Europeo: «Il nostro è un GIRONE DI FERRO ma nelle difficoltà...»

Il messaggio del Presidente della nostra Federazione Gabriele Gravina in vista dell’inizio della competizione Euro 2024

In un’intervista rilasciata sul sito ufficiale della FIGC, Gravina ha voluto lanciare un messaggio agli azzurri. Di seguito le parole del Presidente Federale della nostra Nazionale.

IL MESSAGGIO DI GRAVINA – «Abbiamo la certezza di aver lavorato nel miglior modo possibile così come c’è la consapevolezza di essere in un girone di ferro. Ma dobbiamo esaltarci davanti alle difficoltà, il nostro impegno deve essere direttamente proporzionale al livello delle difficoltà che dovremo incontrare. L’entusiasmo iniziale è molto più significativo rispetto a tre anni fa. Ho la pelle d’oca solo ripensando a quello che abbiamo vissuto qualche giorno fa al nostro arrivo in Germania. L’accoglienza che ci hanno riservato i tifosi è stata commovente»