Gravina: «Contento per la Salernitana, dimostrato che non si può prescindere dalle regole»

Il presidente della FIGC Gravina ha parlato della risoluzione del caso Salernitana

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in una intervista a La Nuova Sardegna ha parlato della risoluzione positiva del caso Salernitana.

LE PAROLE – «Sono felice per Salerno e per la Salernitana. L’arrivo di un nuovo proprietario ha salvato il club dall’esclusione. Abbiamo dimostrato che non si può prescindere dal rispetto delle regole che tutelano il sistema. Sui valori e sui principi cardine del nostro movimento non ammetterò mai deroghe».