Gravina: «Momento significativo. Decreto Rilancio risultato positivo»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato del Decreto Rilancio pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale

Dal comunicato ufficiale della FIGC, arrivato al termine del Consiglio Federale di quest’oggi, emerge un commento da parte del presidente Gabriele Gravina, sui contenuti del Decreto Rilancio pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale.

Ecco le parole del presidente Gravina: «Un risultato molto positivo che segna un momento significativo per l’intero sistema, abbiamo lavorato in silenzio per l’approvazione di provvedimenti di cui si sentiva un grande bisogno».