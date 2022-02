Gravina: «Premio Bearzot alla carriera per Zoff»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente della FIGC Gravina ha annunciato un importante riconoscimento per Zoff

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ai microfoni della Rai ha annunciato un importante riconoscimento per Dino Zoff in occasione dei suoi 80 anni.

LE PAROLE – «Credo sia giusto assegnare a Dino Zoff, in occasione del Premio Bearzot, un importante riconoscimento speciale. Lo proporrò alla giuria ma credo che Dino Zoff lo meriti come allenatore e, soprattutto, come uomo.

Gli auguri a Zoff si fanno esaltando e enfatizzando i suoi principi e i suoi valori che ne fanno una sorta di monumento di riferimento, di testimonianza e di memoria storica sulle quali il nostro mondo federale cerca di basare tutta la sua progettualità per testimoniare alle future generazioni i valori.

Zoff va al di là del tempo. Zoff, domina il tempo. È un campione che tutti ricordano come portiere, dirigente, allenatore. Noi del mondo del calcio, noi che amiamo il calcio quello vero, lo ricordiamo, come uomo di valore, come uomo di grandissima qualità umana, come uomo di grande spessore».