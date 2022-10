Gravina sicuro: «Sorteggio Euro 2024 positivo, c’è un netto confine»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato del sorteggio per la qualificazione ad Euro 2024: le dichiarazioni

Dalla salad’onore del CONI, Gabriele Gravina ha così commentato il sorteggio dei gironi di qualificazione di Euro 2024.

LE PAROLE – «Il sorteggio di Euro 2024 poteva andare meglio o anche peggio. Le squadre della terza, quarta e quinta fascia sono in crescita e noi abbiamo ancora una ferita aperta. Parlo della sconfitta contro la Macedonia del Nord, ma secondo la mia visione questo è un sorteggio positivo. Avere una squadra molto forte come l’Inghilterra aiuta a mettere in sicurezza il primo e il secondo posto, si delinea un netto confine con le altre. Loro hanno un conto in sospeso con noi, noi con la Macedonia del Nord».