Griezmann Barcellona: come può coesistere con Messi

Non sarà facile per Valverde allestire un Barcellona in grado di rendere Messi e Griezmann complementari. Analisi tattica

Griezmann, nuovo acquisto del Barcellona, è uno dei giocatori più forti del mondo. Tuttavia per Valverde non sarà facile rendere complementari Messi e l’asso francese, in quanto occupano posizioni e compiti piuttosto simili. L’ideale sarebbe che Griezmann tornasse a essere il profilo della Real Sociedad, letale nell’aggredire la profondità a sinistra. Tuttavia, l’ex Atletico in questi anni ha cambiato le sue carattaeristiche.

Un compromesso accettabile sarebbe un rombo con Messi dietro Griezmann e Suarez, col francese abituato a pensare più da seconda punta. Certo, per reggere questa disposizione servirebbe un lavoro enorme da parte dei terzini.