Guai per Ibrahimovic, socio di una società di scommesse: rischia tre anni di squalifica

Zlatan Ibrahimovic sarebbe socio di una società di scommesse, attività vietata dalle regole Fifa. Lo svedese rischierebbe 3 anni di squalifica

Zlatan Ibrahimovic ancora nell’occhio nel ciclone, e non per il pranzo milanese dello scorso weekend. Come riportato anche ieri, l’attaccante del Milan avrebbe infranto le regole della Fifa, diventando socio al 10% di una società di scommesse. Una attività vietata che rischia di far incappare lo svedese in dure sanzioni che vanno dalla multa milionaria a una maxi squalifica.

Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, la Nazionale svedese era già a conoscenza di questa situazione e per questo motivo non avrebbe convocato Ibrahimovic per i Mondiali del 2018. La vicenda è seguita sia dalla Uefa che dalla Fifa, con l’attaccante che rischierebbe anche una squalifica di tre anni.