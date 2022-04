Guardiola: «Liverpool molto forte, dovremo spingere per la Premier». Le parole del tecnico del Manchester City

Pep Guardiola ha parlato alla BBC dopo la sconfitta col Liverpool in FA Cup

Le sue parole: «Abbiamo dato tutto dopo un primo tempo difficile. Loro sono molto forti, hanno fatto gol e per noi è stato difficile rimontare. Complimenti al Liverpool».

PRMO TEMPO – «Loro sono stati migliori di noi, ci hanno stretto e abbiamo avuto molti problemi. Il secondo gol? È stato un incidente, noi abbiamo bisogno del portiere per fare il nostro gioco e queste cose succedono. Imparerà per il futuro, gli servirà da lezione. Non ho parlato con Steffen, è un ragazzo forte e si riprenderà».

FINALE STAGIONE – «Finalmente ora abbiamo qualche giorno per riposare. Abbiamo sette partite, con anche la Champions. Dobbiamo spingere per vincere».