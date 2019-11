Guardiola: «Giocare con l’Atalanta è come andare dal dentista…» – VIDEO

Pep Guardiola in conferenza stampa ha speso parole importanti per descrivere le partite contro l’Atalanta di Gasperini

In conferenza stampa Pep Guardiola ha parlato così dell’Atalanta di Gasperini dopo il pareggio di San Siro.

«Se ero sorpreso di vedere l’Atalanta a zero punti? Sì Lo Shakhtar è una squadra che gioca sempre la Champions League, ma ci ha perso all’ultimo minuto. La Dinamo è una squadra tostissima. Andare all’Atalanta è come andare dal dentista. La partita in casa fino al 3-1 era un possibile pareggio. Nel primo tempo, al di là del rigore, potevamo fare la partita che volevamo. Non siamo stati così precisi nello stare dove volevamo. A questo punto le do tantissimo credito. Siamo vicinissimi ad arrivare primi, è il nostro obiettivo»