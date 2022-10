Guardiola: «I numeri di Haaland dicono tutto»

Le parole di Guardiola in conferenza stampa in vista della sfida tra Manchester City e Copenaghen: «Non li sottovaluteremo»

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Manchester City contro il Copenaghen. Di seguito le sue parole.

HAALAND – «Ho già parlato molto di lui e a volte forse non dovrei, i suoi numeri dicono tutto. Capisce le cose velocemente, è capace di lavorare per la squadra».

AVVERSARI – «Non li sottovaluteremo. Se non ci andrà bene non sarà per demerito nostro ma merito loro».