Pep Guardiola snobba la Juventus. Il tecnico del Manchester City non guaderà la sfida con l’Ajax. Le sue parole

Niente Juve–Ajax per Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City, ex allenatore del Barcellona, non dirà di no al richiamo del suo vecchio amore, il Barça e questa sera guarderà in tv la sfida tra la formazione catalana e il Manchester United: in palio c’è la semifinale di Champions.

Niente Juve-Ajax per il tecnico dei Citizens che, in caso di rimonta contro il Tottenham, affronterà la vincente della sfida di Torino in semifinale. «Non guaderò Juve-Ajax, guarderò Barcellona-Manchester United – ha detto il tecnico catalano in conferenza stampa – Chi passa? Non lo so, entrambe le squadre hanno giocatori incredibili. Una parola in italiano? In bocca al lupo».