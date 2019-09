Guardiola: «Liverpool avanti? La stagione è ancora lunga…» – VIDEO

Mister Guardiola parla della differenza tra il suo Manchester City e il Liverpool capolista

Il Manchester City ha inanellato un’altra vittoria, 3-1 sull’Everton che proietta la squadra di Guardiola ancora più vicino al Liverpool. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa.

«Assolutamente eccezionali e Goodison Park non è mai uno stadio facile. Avevamo iniziato davvero bene come al solito. Credo sia stata una bella partita, ovviamente sappiamo che il Liverpool ha vinto di nuovo e a quel punto lo scarto era enorme. Oggi abbiamo conquistato tre punti quindi siamo a cinque di distanza. Siamo a settembre ci sono ancora tanti punti in palio. Sappiamo con che squadra stiamo lottando. Adesso sono davanti con sette vittorie di fila e giocando un gran calcio. Sono i campioni d’Europa, hanno qualità. Sappiamo che non possiamo perdere punti. Lo scorso anno hanno perso solo una volta. La stagione è ancora lunga, dobbiamo continuare così».