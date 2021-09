Pep Guardiola parla del calciomercato del Manchester City: ecco le dichiarazioni del tecnico sul mancato arrivo di un bomber

Pep Guardiola, in conferenza stampa, ha parlato del mancato arrivo di una punta centrale.

«Quando perdiamo una partita, la gente dice che abbiamo bisogno di un attaccante. Dobbiamo solamente giocare meglio per ottenere un risultato migliore. Sappiamo che non abbiamo in rosa un bomber da 25 reti a stagione, ma dobbiamo sopperire a questa assenza col lavoro di squadra. Tutti devono essere coinvolti, è questo l’importante».