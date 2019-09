Guardiola: «Contro lo Shakthtar con un solo difensore: è una sfida»

Domani il Manchester City giocherà contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League: le parole di Guardiola in conferenza stampa

Problemi per Guardiola, che contro lo Shakhtar Donetsk si troverà con un solo centrale a disposizione. Le parole del tecnico del Manchester City.

STONES – «John Stones si è infortunato. Sarà fuori per 4, 5 settimane. Il problema è muscolare».

DIFESA – «È una grande sfida per me come allenatore, è un’incredibile sfida con un solo difensore centrale, Otamendi, ma credo molto nello spirito, l’impegno è di fare un passo avanti e risolvere questo problema. Di sicuro non ci lamenteremo delle assenze, abbiamo comunque 11 giocatori in campo e faremo uno sforzo extra. Mi piace questa sfida».

SFIDA – «È una sfida. Il calcio non è il modo in cui gestisci le buone situazioni, ma il modo in cui gestisci quelle cattive. Abbiamo vinto sette titoli e nessuno ci ha regalato nulla, l’abbiamo fatto da soli. Ripeto che sono pronto per la sfida: mi piace questa situazione».