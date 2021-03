Guardiola: «Sarà difficile vincere quattro titoli, non credo accadrà»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Mönchengladbach, Pep Guardiola ha così parlato

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Mönchengladbach, Pep Guardiola ha così parlato: «Ha buone armi, Ha la qualità per punirci. Conosco la storia del Gladbach, ma tutto quello che posso dire è che scenderemo in campo per vincere la partita. Sarà difficile vincere quattro titoli, non è mai accaduto e penso non succederà».

LA FIDA – «Domani partiamo da un 2-0 ma sarà una nuova partita. C’è molta qualità, da Sommer a Thuram – ha proseguito – Il Gladbach non ha niente da perdere e cercherà di ribaltare la situazione, quindi dobbiamo essere pronti a vincere la partita».