Guardiola: «Solskjaer a rischio? Ci pagano tanto per questo» – VIDEO

Pep Guardiola parla della situazione di Solskjaer alla vigilia del derby di Manchester: ecco le dichiarazioni del tecnico – VIDEO

Pep Guardiola parla della situazione di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United. Le sue parole che “normalizzano” le voci sulla panchina in bilico per il norvegese.

«Sappiamo che è così, sfortunatamente. ma è per questo che siamo pagati tanto, per gestire queste situazioni. L’importante è sapere che Solskjaer è un allenatore di valore, su questo non c’è alcun dubbio. Queste cose succedono ovunque».