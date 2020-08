Gudelj carica: «Inter? Siamo in grado di battere chiunque se giochiamo al nostro livello»

Nemanja Gudelj, centrocampista del Siviglia, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro l’Inter

INTER – «Sì, l’Inter è una squadra tosta da affrontare, è arrivata a un passo dallo scudetto in Italia. Ma sappiamo, se entriamo bene in partita, di poter vincere contro chiunque. Sono molto fiducioso, domani daremo tutto per vincere».

LUKAKU – «Ho molta fiducia nella nostra retroguardia, sarà importante per imporsi in una partita così».

SESTA EUROPA LEAGUE – «Siamo tutti contenti, sappiamo che significa questa competizione per i nostri tifosi. Ma viviamo partita dopo partita, ora arriva una delle più importanti della stagione ma l’abbiamo preparata come facciamo sempre».

SQUADRA UNITA – «Sì, siamo molto uniti e si è visto nella stagione. Si nota l’importanza di essere una squadra unita: sono arrivati tanti giocatori a inizio anno, ma grazie al ds Monchi e al mister siamo riusciti ad avere una squadra molto unita».