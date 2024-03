Vicario titolare, si interrompe il dominio di Donnarumma con l’Italia

Guglielmo Vicario titolare con l’Italia: il portiere del Tottenham toglie il posto a Donnarumma per la prima volta dal 2022

Guglielmo Vicario difenderà la porta dell’Italia contro l’Ecuador nell’amichevole che avrà inizio tra pochi minuti. Si tratta del debutto per il portiere ex Empoli e del Tottenham in Azzurro. La sua presenza in campo, decisa da Luciano Spalletti, interrompe una striscia di titolarità di Donnarumma che era iniziata nel 2022.

L’ultima volta che l’Italia infatti ha schierato un portiere diverso dall’estremo difensore del PSG ed ex Milan, era il 16 novembre del 2022, quando contro l’Albania giocò titolare Alex Meret.