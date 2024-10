Guida, l’arbitro di Inter Juve contestato in Champions League. Cosa è successo?

Guida nella bufera dopo il rigore concesso al Lille nella sfida contro l’Atletico Madrid. Le ultime sull’arbitro di Inter Juve e cosa è successo

Guida, arbitro che dirigerà la sfida di Serie A tra Inter e Juventus e in programma domenica 27 ottobre alle ore 18, è finito nella bufera dopo la sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Lille.

L’italiano ha concesso un un rigore alla squadra francese molto molto contestato (il VAR non è intervenuto) e in casa Atletico Madrid non riescono a capacitarsi dell’enorme errore compiuto dall’arbitro e nella giornata di oggi, giovedì 24 ottobre, la società spagnola ha deciso di protestare, in maniera formale, appellandosi direttamente alla UEFA.