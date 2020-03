Gundogan sportivo: «Assegnazione dello scudetto al Liverpool? Sono d’accordo»

Ilkay Gundogan ha detto la sua sulla possibile assegnazione del titolo al Liverpool se la Premier non dovesse ripartire

L’emergenza Coronavirus ha stoppato quasi tutti i campionati europei tra cui, ovviamente, anche la Premier League. In Inghilterra il Liverpool di Jurgen Klopp stava letteralmente dominando il campionato con un +25 sul Manchester City, secondo in classifica.

I Reds erano a 3 punti dall’aritmetica vittoria dello scudetto, che dal lato rosso del Merseyside manca da 30 anni, prima dello stop e ora si ragiona se assegnare o meno il titolo nel caso in cui la Premier League non dovesse ricominciare. Sulla vicenda si è esposto Ikay Gundogan con queste frasi: «Andrebbe bene per me se al Liverpool viene assegnato il titolo, devi essere sportivo».