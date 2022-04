Gunter: «Il Verona mi ha cambiato la carriera, non ci fermiamo». Le parole del difensore gialloblu dopo il Genoa

Gunter ha parlato a DAZN dopo Verona-Genoa.

VITTORIA – «Volevamo fortemente questi tre punti contro un avversario che, da quando è arrivato il nuovo allenatore, ha raccolto otto risultati utili consecutivi. Sapevamo ci sarebbe stato da lottare e ci siamo preparati. Oggi abbiamo giocato molto bene, adattandoci al gioco degli avversari, e non era affatto facile».

CLEAN SHEET- «Sono contento soprattutto per quest’ultimo, vorrei fosse così ogni partita. Noi giochiamo i maniera molto offensiva, quindi questo non è mai facile, ma sono orgoglioso dei miei compagni, oggi ci abbiamo messo il cuore».

FRABOTTA – «Sono contentissimo per lui, si è meritato questa serata e penso aiuterà ancora molto il gruppo”»

DIVENTARE PADRE A VERONA – «Questa è la più bella cosa che mi potesse capitare. Parlando del campo invece, posso dire che la mia carriera è cambiata molto in gialloblù. Sono veramente contento qui, e ringrazio chiunque abbia creduto in me, dal Club al gruppo, passando per gli allenatori e sino ai nostri tifosi. Spero questa stagione finisca ancora meglio delle altre, non abbiamo intenzione di fermarci».

INTER – «Sarà una bella sfida per noi, contro avversari di grande qualità e che lottano per lo Scudetto. Noi possiamo metterli però in difficoltà, lavoreremo duro questa settimana per farlo».