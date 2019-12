Haaland, accordo tra Salisburgo e Manchester United: i dettagli

Erling Haaland sembra ad un passo dal Manchster United: il club inglese pare abbia fatto la mossa decisiva per l’attaccante

Erling Haaland è ad un passo dal Manchester United. L’attaccante norvegese del Salisburgo potrebbe vestire la gloriosa maglia dei diavoli rossi, allenati dal connazionale Solskjaer.

Il quotidiano britannico Sun riporta un’esclusiva: ci sarebbe un accordo tra il Manchester United e gli austriaci per l’acquisto a titolo definitivo di Haaland per 76 milioni di sterline. L’attaccante norvegese resterà poi in prestito al Salisburgo fino a giugno.