Haaland: «Derby di Manchester? Mi viene in mente Balotelli». Le parole dell’attaccante norvegese

Erling Haaland ha parlato così ViaPlay Football verso il suo primo derby di Manchester con la maglia del City.

Le dichiarazioni: «Non vedo l’ora di giocare il mio primo derby con il Manchester City, sarà divertente. Non vedo l’ora che arrivino al nostro stadio. Spero che tutti nel club siano pronti per la partita e attacchino allo stesso tempo. Non vedo l’ora. Ricordo quando Balotelli all’Old Trafford esultò con ‘Why Always Me?’. Quel fatto lo ricordo particolarmente bene. Non vedo l’ora di avere dei nuovi ricordi. Spero che possiamo giocare il nostro miglior calcio. Se è così, penso che potrebbe essere una bella serata».