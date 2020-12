Erling Braut Haaland è senza ombra di dubbio l’attaccante più ambito dalle big europee: ecco le dichiarazioni del centravanti norvegese

Erling Braut Haaland allontana la cessione e le pretendenti: ecco le parole del centravanti del Borussia Dortmund a DAZN.

«Il mio sogno più grande in questo momento è ottenere qualcosa con il Dortmund ed è quello per cui sto lavorando. Sto cercando di farlo per la società e per i tifosi perché tutti in questo club se lo meritano. Farò del mio meglio ogni volta che posso. Il club mi ha comprato per un sacco di soldi e i tifosi possono aspettarsi che io dia il 100%. Il Borussia Dortmund è solo il grande sogno che sto vivendo. Realizzare qualcosa qui è ciò per cui lavoro».